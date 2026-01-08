МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Госдеп США обновил рекомендации не ездить в Россию и на Украину

Американцам рекомендовано не ездить в такие страны «ни при каких условиях».
Владимир Рубанов 08-01-2026 20:55
© Фото: Valerie Plesch dpa, Global Look Press

Госдепартамент США обновил свои рекомендации по поездкам за границу. Для некоторых стран установлен самый высокий уровень опасности, который означает, что лучше туда не ездить «ни при каких условиях». В этот список по-прежнему входят Россия, Украина и Белоруссия.

В ведомстве объяснили, что такой уровень опасности присваивается странам, в которых существует серьезная угроза для безопасности людей. Госдеп предупреждает о рисках посещения этих государств. В случае неприятностей США не смогут оперативно оказать там помощь своим гражданам, говорится в сообщении.

В список стран с самым высоким уровнем опасности также входят Афганистан, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика. Кроме того, в перечень включены Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Ранее Госдепартамент США вновь рекомендовал американцам не путешествовать в Россию, сохранив 4-й уровень опасности для нашей страны. Ведомство указало риски: конфликт на Украине, угроза терактов и задержания. Американцам в России советуют срочно уехать из-за ограниченных возможностей посольства.

#белоруссия #Украина #путешествия #сша #Туристы #безопасность #Госдепартамент
