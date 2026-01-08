Госдеп США обновил рекомендации не ездить в Россию и на Украину

Госдепартамент США обновил свои рекомендации по поездкам за границу. Для некоторых стран установлен самый высокий уровень опасности, который означает, что лучше туда не ездить «ни при каких условиях». В этот список по-прежнему входят Россия, Украина и Белоруссия.

В ведомстве объяснили, что такой уровень опасности присваивается странам, в которых существует серьезная угроза для безопасности людей. Госдеп предупреждает о рисках посещения этих государств. В случае неприятностей США не смогут оперативно оказать там помощь своим гражданам, говорится в сообщении.

В список стран с самым высоким уровнем опасности также входят Афганистан, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика. Кроме того, в перечень включены Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Ранее Госдепартамент США вновь рекомендовал американцам не путешествовать в Россию, сохранив 4-й уровень опасности для нашей страны. Ведомство указало риски: конфликт на Украине, угроза терактов и задержания. Американцам в России советуют срочно уехать из-за ограниченных возможностей посольства.