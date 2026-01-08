Трамп пригрозил Ирану «сильным ударом» из-за жертв на митингах

Президент Дональд Трамп заявил, что США пристально следят за развитием ситуации в Иране, где проходят масштабные акции протеста. Глава Белого дома пригрозил нанести «сильный удар» по этой стране, «если они будут убивать участников беспорядков».

По словам американского лидера, некоторые участники митингов погибли «из-за проблем с контролем толпы». Он добавил, что толпы протестующих настолько большие, что «произошли давки, и в результате этого погибли люди». Трамп не стал возлагать ответственность за это на кого-либо.

Президент США также уклонился от оценки сына свергнутого иранского шаха Резы Пахлави, который призывает народ к свержению существующей в республике власти. Трамп заявил, что «он кажется приятным человеком», но не выразил уверенность в том, что тот мог бы стать президентом.

В Иране с конца декабря продолжаются масштабные протесты. Видео акций распространяют пользователи соцсетей. Митинги связаны с резким падением курса национальной валюты и другими экономическими трудностями. В результате беспорядков есть погибшие. Власти заявляют, что участники акций вооружены и нападают на силы правопорядка.