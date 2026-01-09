Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что наши войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ. А также поразили бригаду морской пехоты и две бригады теробороны.

ВСУ понесли потери в количестве 1680 военнослужащих. Кроме этого, были уничтожены 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.

ВС РФ с третьего по девятое января нанесли массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины. Кроме этого, уничтожены склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения БПЛА дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ формирований и иностранных наемников.

В Минобороны ранее сообщили, что российская армия освободила населенный пункт Братское в Днепропетровской области. В ходе боевых действий отличились военнослужащие группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве.

В ходе военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» зачистили более 170 зданий и строений, которые удерживали подразделения ВСУ. ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, также уничтожили более 10 роботизированных платформ и тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.