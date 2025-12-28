В ходе освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» зачистили более 170 зданий и строений, которые удерживали подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наши военные заняли крупный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. В ходе освобождения ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, также уничтожили более 10 роботизированных платформ и тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».

Освобождение этого населенного пункта позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».

Сегодня российская армия освободила населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Кроме того, нанесено поражение боевикам и технике механизированной и штурмовой бригадам, а также двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.

