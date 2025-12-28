МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара по целям на Украине

Поражены объекты ОПК Украины, склады в боеприпасами и топливом, места сборки и хранения дронов, а также пункты дислокации боевиков и наемников.
09-01-2026 12:57
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Вооруженные Силы Российской Федерации с третьего по девятое января нанесли массированный и четыре групповых удара по целям на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате ударов поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетической, транспортной, портовой и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах боевиков ВСУ.

Также уничтожены склады с боеприпасами и топливом, цеха по сборке и места хранения беспилотников дальнего действия. Поражены центры подготовки операторов БПЛА и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Украина #ВСУ #спецоперация
