США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей

Вооруженные силы США приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся начать наземную операцию», - сказал глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что картели управляют Мексикой. С его слов, он с грустью следит за происходящей ситуацией.

Трамп ранее назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум «хорошей женщиной», однако заявил, что она не управляет страной, поскольку ее контролируют картели. Он добавил, что с Мексикой «что-то нужно будет делать».

Политолог, американист Малек Дудаков в разговоре со «Звездой» объяснил, что вряд ли произойдет полномасштабная военная операция на севере Мексики против картелей. Она приведет к большим потерям среди американских военных.