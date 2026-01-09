МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей

Президент США отметил, что Мексикой управляют картели, и за этим грустно наблюдать.
Дарья Ситникова 09-01-2026 11:25
© Фото: Michael Runkel, imageBROKER.com, Global Look Press

Вооруженные силы США приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся начать наземную операцию», - сказал глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что картели управляют Мексикой. С его слов, он с грустью следит за происходящей ситуацией.

Трамп ранее назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум «хорошей женщиной», однако заявил, что она не управляет страной, поскольку ее контролируют картели. Он добавил, что с Мексикой «что-то нужно будет делать».

Политолог, американист Малек Дудаков в разговоре со «Звездой» объяснил, что вряд ли произойдет полномасштабная военная операция на севере Мексики против картелей. Она приведет к большим потерям среди американских военных.

#сша #Трамп #мексика #наземная операция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 