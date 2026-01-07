МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог рассказал, почему Трамп не сможет получить контроль над Гренландией

По словам Малека Дудакова, США, возможно, предложат властям Гренландии очень большие инвестиции в обмен на то, чтобы они согласились подписать договор о свободной ассоциации с Соединенными Штатами.
Дарья Ситникова 07-01-2026 16:33
© Фото: Karlheinz Irlmeier, httpimagebroker.com#search, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог, американист Малек Дудаков в разговоре со «Звездой» рассказал, что другим странам не стоит воспринимать всерьез заявления президента США Дональда Трампа о захвате какой-либо власти на данный момент. Скорее, к ним стоит относиться в рамках риторики, нежели чем как к реальным действиям.

«На текущий момент, действительно, администрация Трампа пытается воспользоваться ситуацией неразберихи вокруг Венесуэлы для того, чтобы оказать давление на другие страны и территории в западном полушарии. То есть цель в данном случае заставить их следовать воле Соединенных Штатов Америки», - начал политолог.

С его слов, у Трампа сейчас есть «очевидные мишени», которым стоит всерьез воспринимать подобные заявления. С Венесуэлой ситуация пока остается в подвешенном состоянии, давление будет оказываться и на новую власть. Кроме этого, на Кубу, возможно, давление также будет усиливаться.

«Другим странам стоит воспринимать все эти заявления в рамках риторики, нежели чем реальные действия. Я не думаю, что будет какое-то военное вмешательство в Колумбию, если не считать каких-нибудь ударов по инфраструктуре картелей. Вряд ли мы увидим полномасштабную военную операцию на севере Мексики против картелей. Она приведет к большим потерям среди американских военных», - объяснил американист.

Он отметил, что «не верит в сценарий военного расклада» в Гренландии. Возможно, США будут предлагать и властям острова, и местным жителям очень большие инвестиции в обмен на то, чтобы они согласились подписать договор о свободной ассоциации с Соединенными Штатами, тем самым перейдя под контроль Америки.

«Подавляющее большинство жителей Гренландии выступает против присоединения к США. Местная власть выступает против этого, европейцы выступают против. И я, честно говоря, не уверен, что у Трампа хватит возможностей переломить все их сопротивление», - добавил Дудаков.

Политолог также сказал, что обещанные американские инвестиции - «история куда-то на туманную перспективу». Сами гренландцы это понимают. Также важную роль играет то, что как в Венесуэле, так и в Гренландии добывать полезные ископаемые очень дорого и сложно.

«Что касается каких-то репутационных потерь, то критика со стороны либеральных элит и внутри США, и в Европе в отношении Трампа тоже будет усиливаться. И, конечно, я думаю, что это будет усиливать разлад трансатлантического единства», - рассказал американист, комментируя, как действия американского лидера могут повлиять на его репутацию.

По мнению Дудакова, своими заявлениями Трамп вряд ли сможет надавить на кого-нибудь еще. Ранее появилась информация о том, что власти США рассматривают четыре способа присоединения Гренландии. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости вхождения Гренландии в состав США. По мнению Дональда Трампа, это необходимо для защиты НАТО и Арктики. Различные заявления о статусе острова делают и представители американской администрации.

#сша #Трамп #Гренландия #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 