Политолог рассказал, почему Трамп не сможет получить контроль над Гренландией

Политолог, американист Малек Дудаков в разговоре со «Звездой» рассказал, что другим странам не стоит воспринимать всерьез заявления президента США Дональда Трампа о захвате какой-либо власти на данный момент. Скорее, к ним стоит относиться в рамках риторики, нежели чем как к реальным действиям.

«На текущий момент, действительно, администрация Трампа пытается воспользоваться ситуацией неразберихи вокруг Венесуэлы для того, чтобы оказать давление на другие страны и территории в западном полушарии. То есть цель в данном случае заставить их следовать воле Соединенных Штатов Америки», - начал политолог.

С его слов, у Трампа сейчас есть «очевидные мишени», которым стоит всерьез воспринимать подобные заявления. С Венесуэлой ситуация пока остается в подвешенном состоянии, давление будет оказываться и на новую власть. Кроме этого, на Кубу, возможно, давление также будет усиливаться.

«Другим странам стоит воспринимать все эти заявления в рамках риторики, нежели чем реальные действия. Я не думаю, что будет какое-то военное вмешательство в Колумбию, если не считать каких-нибудь ударов по инфраструктуре картелей. Вряд ли мы увидим полномасштабную военную операцию на севере Мексики против картелей. Она приведет к большим потерям среди американских военных», - объяснил американист.

Он отметил, что «не верит в сценарий военного расклада» в Гренландии. Возможно, США будут предлагать и властям острова, и местным жителям очень большие инвестиции в обмен на то, чтобы они согласились подписать договор о свободной ассоциации с Соединенными Штатами, тем самым перейдя под контроль Америки.

«Подавляющее большинство жителей Гренландии выступает против присоединения к США. Местная власть выступает против этого, европейцы выступают против. И я, честно говоря, не уверен, что у Трампа хватит возможностей переломить все их сопротивление», - добавил Дудаков.

Политолог также сказал, что обещанные американские инвестиции - «история куда-то на туманную перспективу». Сами гренландцы это понимают. Также важную роль играет то, что как в Венесуэле, так и в Гренландии добывать полезные ископаемые очень дорого и сложно.

«Что касается каких-то репутационных потерь, то критика со стороны либеральных элит и внутри США, и в Европе в отношении Трампа тоже будет усиливаться. И, конечно, я думаю, что это будет усиливать разлад трансатлантического единства», - рассказал американист, комментируя, как действия американского лидера могут повлиять на его репутацию.

По мнению Дудакова, своими заявлениями Трамп вряд ли сможет надавить на кого-нибудь еще. Ранее появилась информация о том, что власти США рассматривают четыре способа присоединения Гренландии. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости вхождения Гренландии в состав США. По мнению Дональда Трампа, это необходимо для защиты НАТО и Арктики. Различные заявления о статусе острова делают и представители американской администрации.