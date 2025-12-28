МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп вывел США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном

Центр занимался распределением грантов на проведение интересующих американских военных исследований, в том числе по биологическому оружию.
Сергей Дьячкин 08-01-2026 03:50
© Фото: President of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном. Это следует из текста меморандума, подписанного американским лидером.

В 2022 году Минобороны РФ сообщало, что центр занимался распределением грантов на проведение интересующих Пентагон исследований. В том числе они касались и разработок биологического оружия.

Ранее Трамп подписал меморандум о выходе США из состава 66 международных организаций. Он принял такое решение в связи с тем, что данные организации «больше не отвечают американским интересам». Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Соединенных Штатов немедленно прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры Организации Объединенных Наций.

В Белом доме добавили, что многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, что противоречит суверенитету США. Отмечается, что американские налогоплательщики потратили миллиарды на финансирование этих объединений, «получив при этом незначительную отдачу».

В начале второго президентского срока Дональда Трампа США вышли из Всемирной организации здравоохранения, Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства Организации для помощи палестинским беженцам. В феврале 2025 года американский лидер подписал указ о переоценке роли США в ООН. Он посчитал, что Организация «не выполняет свою работу и плохо управляется».

#Украина #Дональд Трамп #меморандум #научный центр #Киевский режим
