Трамп вывел США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном

Американский президент Дональд Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном. Это следует из текста меморандума, подписанного американским лидером.

В 2022 году Минобороны РФ сообщало, что центр занимался распределением грантов на проведение интересующих Пентагон исследований. В том числе они касались и разработок биологического оружия.

Ранее Трамп подписал меморандум о выходе США из состава 66 международных организаций. Он принял такое решение в связи с тем, что данные организации «больше не отвечают американским интересам». Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Соединенных Штатов немедленно прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры Организации Объединенных Наций.

В Белом доме добавили, что многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, что противоречит суверенитету США. Отмечается, что американские налогоплательщики потратили миллиарды на финансирование этих объединений, «получив при этом незначительную отдачу».

В начале второго президентского срока Дональда Трампа США вышли из Всемирной организации здравоохранения, Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства Организации для помощи палестинским беженцам. В феврале 2025 года американский лидер подписал указ о переоценке роли США в ООН. Он посчитал, что Организация «не выполняет свою работу и плохо управляется».