США вышли из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из состава 66 международных организаций. Об этом сообщает Белый дом.

Трамп принял такое решение в связи с тем, что данные организации «больше не отвечают американским интересам». В заявлении указывается, что меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Соединенных Штатов немедленно прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры Организации Объединенных Наций.

В Белом доме добавили, что многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, что противоречит суверенитету США. Отмечается, что американские налогоплательщики потратили миллиарды на финансирование этих объединений, «получив при этом незначительную отдачу».

Напомним, в начале второго президентского срока Дональда Трампа США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства Организации для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В феврале 2025 года американский лидер подписал указ о переоценке роли США в ООН. Он посчитал, что Организация «не выполняет свою работу и плохо управляется».