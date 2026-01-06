Киев и Запад подписали декларацию о намерении ввести войска на Украину

Франция, Британия и Украина подписали декларацию о намерениях относительно будущего размещения многонациональных сил на Украине. В документе указано, что будет создан координационный центр для оперативного сотрудничества «коалиции желающих» и Киева.

Великобритания присоединится к американской миссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Украине, сообщил премьер-министр Кир Стармер. Стороны согласовали механизмы мониторинга, его будут обеспечивать США. Британия и Франция построят военные базы на Украине после прекращения огня, добавил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита в Париже сообщил, что лидеры стран, участвующих в «коалиции желающих», приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, конкретные обязательства государств в этот документ не были включены.

На встрече в Париже участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие ведущие европейские лидеры. С американской стороны присутствовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Уиткофф сообщил о значительном прогрессе на нескольких ключевых направлениях, таких как рамочная программа гарантий безопасности и план развития Украины. Кушнер заявил, что почти все вопросы по гарантиям безопасности Запада Киеву решены, но это не значит, что мир будет достигнут.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что после установления прочного мира присутствие иностранных военных на Украине будет излишним. В Москве неоднократно подчеркивали, что размещение войск Североатлантического альянса на украинской территории неприемлемо для России.