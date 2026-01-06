МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Киев и Запад подписали декларацию о намерении ввести войска на Украину

Британия и Франция построят военные базы на Украине после прекращения огня, заявил Кир Стармер.
Владимир Рубанов 06-01-2026 22:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Франция, Британия и Украина подписали декларацию о намерениях относительно будущего размещения многонациональных сил на Украине. В документе указано, что будет создан координационный центр для оперативного сотрудничества «коалиции желающих» и Киева.

Великобритания присоединится к американской миссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Украине, сообщил премьер-министр Кир Стармер. Стороны согласовали механизмы мониторинга, его будут обеспечивать США. Британия и Франция построят военные базы на Украине после прекращения огня, добавил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита в Париже сообщил, что лидеры стран, участвующих в «коалиции желающих», приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, конкретные обязательства государств в этот документ не были включены.

На встрече в Париже участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие ведущие европейские лидеры. С американской стороны присутствовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Уиткофф сообщил о значительном прогрессе на нескольких ключевых направлениях, таких как рамочная программа гарантий безопасности и план развития Украины. Кушнер заявил, что почти все вопросы по гарантиям безопасности Запада Киеву решены, но это не значит, что мир будет достигнут.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что после установления прочного мира присутствие иностранных военных на Украине будет излишним. В Москве неоднократно подчеркивали, что размещение войск Североатлантического альянса на украинской территории неприемлемо для России.

#Франция #Украина #сша #Великобритания #джаред кушнер #стив Уиткофф #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 