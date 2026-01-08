МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украина переносит в Польшу часть производства дронов и ракет

Это позволит Варшаве получить выгоду от программ Евросоюза, которые развивают европейскую оборонную промышленность.
Владимир Рубанов 08-01-2026 18:29
© Фото: Igor Jakubowski Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинские власти переносят часть своих заводов по производству дронов и ракет в Польшу. Об этом заявил TVP World глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

По его словам, Варшава помогает Киеву, покупая для него американское оружие. Сейчас идет 48-я поставка военной техники. В ответ на это Украина размещает часть своих заводов в Польше. Это позволит Варшаве получить выгоду от программ Евросоюза, которые развивают европейскую оборонную промышленность.

Сикорский объяснил, что Польша не участвует в некоторых дипломатических встречах, где присутствуют США, Франция, Германия и Великобритания. Однако это не значит, что Варшава не вовлечена в переговоры. Польский президент исключил возможность отправки войск на Украину, но страна участвует на уровне логистики и в других процессах.

Министр также сказал, что Европа должна больше заботиться о своей обороне и не зависеть только от США. Он добавил, что если Европа станет сильнее, то Россия поймет, что ее действия были «стратегической ошибкой».

Ранее сообщалось, что американские власти выделят около 500 млн долларов на развитие инфраструктуры на четырех военных базах в Польше. Варшава обязалась ежегодно тратить до 250 млн долларов на эти объекты до 2035 года.

