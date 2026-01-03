МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США выделят 500 млн долларов на военные базы в Польше

Варшава обязуется тратить до 250 млн долларов ежегодно до 2035 года на американские объекты.
Глеб Владовский 03-01-2026 00:14
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Американские власти выделят около 500 млн долларов на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше. Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик.

«(Вашингтон - Прим. ред.) одобрил план инвестиций в размере более $500 млн для четырех баз в Польше», написал он в соцсетях.

Отмечается, что Варшава взяла на себя обязательство ежегодно тратить до 2035 года до 250 млн долларов на американские объекты.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение вывести из Польши два комплекса ЗРК Patriot, которые прикрывали аэродром Жешув. Вместе с тем, регион покинули и 200 немецких военных, которые находились там с января 2025 года.

#в стране и мире #Польша #сша #военные базы США #финансирование
