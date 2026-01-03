США выделят 500 млн долларов на военные базы в Польше

Американские власти выделят около 500 млн долларов на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше. Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик.

«(Вашингтон - Прим. ред.) одобрил план инвестиций в размере более $500 млн для четырех баз в Польше», написал он в соцсетях.

Отмечается, что Варшава взяла на себя обязательство ежегодно тратить до 2035 года до 250 млн долларов на американские объекты.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение вывести из Польши два комплекса ЗРК Patriot, которые прикрывали аэродром Жешув. Вместе с тем, регион покинули и 200 немецких военных, которые находились там с января 2025 года.