На Украине сотрудники ТЦК залили девочку-подростка газом из баллончика, когда она пыталась помешать им схватить своего отца. Инцидент произошел в Ровенской области и попал на камеры очевидцев. Видео с места в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Украины Артем Дмитрук.

На кадрах видно, как двое военных пытаются попасть в подъезд многоквартирного дома. Девочка, которой на вид не больше 15 лет, пытается закрыть дверь, но силы явно не равны. Один из сотрудников ТЦК брызгает газом прямо ей в лицо.

«Я держала двери, хотела их закрыть. Мне это не удалось. Один мне брызгает в рот и глаза спеем из баллончика. Это было ужасно», - рассказала пострадавшая.

Известно, что ее отец успел закрыться в квартире. Смогли ли его мобилизовать, не уточняется. В областном ТЦК пообещали провести проверку по факту произошедшего.

Население Украины давно жалуется на беспредел сотрудников ТЦК, которые избивают мужчин на улицах и насильно вывозят их в военкоматы для дальнейшей отправки в воинские части. В их руки может попасть кто угодно. Ранее в киевском областном ТЦК тех, кто не хочет воевать за режим Зеленского, назвали «предателями и врагами», а также «унизительными существами и блеклым плебсом».