МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ровно сотрудники ТЦК залили газом девочку, спасавшую своего отца

В областном ТЦК не стали комментировать инцидент, но пообещали провести служебную проверку.
Ян Брацкий 08-01-2026 14:14
© Фото: Telegram/dmytrukartem © Видео: Telegram/dmytrukartem, PIBHE ГОЛОВНЕ

На Украине сотрудники ТЦК залили девочку-подростка газом из баллончика, когда она пыталась помешать им схватить своего отца. Инцидент произошел в Ровенской области и попал на камеры очевидцев. Видео с места в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Украины Артем Дмитрук.

На кадрах видно, как двое военных пытаются попасть в подъезд многоквартирного дома. Девочка, которой на вид не больше 15 лет, пытается закрыть дверь, но силы явно не равны. Один из сотрудников ТЦК брызгает газом прямо ей в лицо.

«Я держала двери, хотела их закрыть. Мне это не удалось. Один мне брызгает в рот и глаза спеем из баллончика. Это было ужасно», - рассказала пострадавшая.

Известно, что ее отец успел закрыться в квартире. Смогли ли его мобилизовать, не уточняется. В областном ТЦК пообещали провести проверку по факту произошедшего.

Население Украины давно жалуется на беспредел сотрудников ТЦК, которые избивают мужчин на улицах и насильно вывозят их в военкоматы для дальнейшей отправки в воинские части. В их руки может попасть кто угодно. Ранее в киевском областном ТЦК тех, кто не хочет воевать за режим Зеленского, назвали «предателями и врагами», а также «унизительными существами и блеклым плебсом».

#Украина #ребенок #мобилизация #Ровно #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 