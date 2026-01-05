МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный солдат ВСУ пожаловался на беспредел медиков из ТЦК

Со слов пленного, врачебные комиссии в украинских ТЦК проводятся формально, всех доставленных «объявляют годными» и отправляют на линию боевого соприкосновения.
05-01-2026 08:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командование ВСУ специально объявляет убитых боевиков пропавшими без вести, чтобы не выплачивать их родственникам положенные материальные компенсации. В этом на допросе признался пленный украинский военнослужащий Владимир Литкин.

«У нас много убитых, но их объявляют пропавшими без вести, чтобы не платить компенсации. Все посадки завалены трупами, они мне уже сниться начали. Но кто их заберет, везде прилеты», - рассказал пленный.

Сам Литкин оказался на линии боевого соприкосновения, как и тысячи его сослуживцев - благодаря бесчинству ТЦК. Владимира поймали на улице, когда он вышел из дома.

«Хотел сходить за грибами. Прошел метров 100 по своей улице - остановилась патрулька. Сказали, что пройду врачебную комиссию и отпустят. Без меня поставили все печати, особо не спрашивали, везде оказался годен. Довезли до посадки, а на рассвете нас взяли в плен ваши разведчики. Дали поесть, попить, медицинская помощь не требовалась», - признался Литкин.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ Сергей Ситенко призвал «ловить ТЦКшников», заявив, что система мобилизации на Украине фактически превратилась в принудительный отлов людей. Его задержали, когда он ехал на рыбалку. После проверки, сотрудники ТЦК «нарисовали» ему постановление о розыске и увезли в военкомат в наручниках.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

