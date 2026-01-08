МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Колумбии после разговора с Трампом опубликовал фото ягуара и орлана

К своему посту он написал, что эксплуатация Латинской Америки ради нефти приведет лишь к разрушению международного права, варварству и третьей мировой войне.
Дарья Ситникова 08-01-2026 14:03
© Фото: X/petrogustavo

Президент Колумбии Густаво Петро после разговора с президентом США Дональдом Трампом опубликовал в социальной сети фотографию, на которой изображены символы двух стран - ягуар и орлан, прижавшихся друг к другу. Соответствующую картинку можно увидеть на его странице в социальной сети Х.

«Мы с президентом Трампом обсуждали наши разные взгляды на отношения США с Латинской Америкой», - написал он в посте с фотографией.

Он заявил, что эксплуатация Латинской Америки ради нефти приведет лишь к разрушению международного права, варварству и третьей мировой войне. Колумбийский лидер также призвал США к миру и глобальной демократии.

С его слов, он донес до главы Белого дома позицию о том, что давление и применение силы в отношении государств, располагающих природными ресурсами, лишь усиливают мировые риски и усугубляют климатический кризис. Кроме этого, Петро напомнил Трампу о ранее направленном письме, в котором предлагал формировать международные союзы на основе перехода к чистой энергетике.

Трамп ранее не исключил возможности военной операции против Колумбии. Он заявил журналистам, что подозревает Петро в производстве наркотиков и не исключил, что его может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вывезенного в США в результате операции американских войск.

После этого американский лидер сообщил о телефонном разговоре с президентом Колумбии. Глава Белого дома подчеркнул, что оценил звонок и тон своего собеседника. Теперь, по словам Трампа, он с нетерпением ждет встречи в ближайшем будущем.

#фото #Орлан #сша #Дональд Трамп #Колумбия #ягуар #Густаво Петро
