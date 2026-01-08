Трамп пригласил президента Колумбии в Белый дом

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с лидером Колумбии Густаво Петро. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию с наркотиками и другие разногласия, которые у нас были», - говорится в сообщении.

Глава Белого дома подчеркнул, что оценил звонок и тон своего собеседника. Теперь, по словам Трампа, он с нетерпением ждет встречи в ближайшем будущем.

В сообщении указывается, что договоренности ведутся между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Встреча американской и колумбийской сторон состоится в Белом доме в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил возможности военной операции против Колумбии. Он заявил журналистам, что подозревает Густаво Петро в производстве наркотиков и не исключил, что его может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вывезенного в США в результате операции американских войск.