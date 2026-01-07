Часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения во Львове

На западе Украины во Львове часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

«То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!» - написал он в своем Telegram-канале.

Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Садовой отметил, что он пытается связаться с кабмином, чтобы «исправить эту ошибку».

Днем ранее, шестого января, в трех регионах на северо-востоке и в центральной части Украины ввели аварийные отключения электричества. По данным местных электрических компаний, ограничения используются в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Во многих регионах страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ресурсов для восстановления поврежденных энергетических объектов на Украине почти не осталось.