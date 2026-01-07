МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения во Львове

Правительство изменило подход к определению критичности предприятий, что повлекло отключение электроснабжения в части больниц и электротранспорта.
Дарья Ситникова 07-01-2026 09:55
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

На западе Украины во Львове часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

«То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!» - написал он в своем Telegram-канале.

Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Садовой отметил, что он пытается связаться с кабмином, чтобы «исправить эту ошибку».

Днем ранее, шестого января, в трех регионах на северо-востоке и в центральной части Украины ввели аварийные отключения электричества. По данным местных электрических компаний, ограничения используются в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Во многих регионах страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ресурсов для восстановления поврежденных энергетических объектов на Украине почти не осталось.

#Украина #Львов #электроснабжение #отключение #свет #больницы #электротранспорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 