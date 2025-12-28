МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
С 9 января штраф за перевозку детей без автокресел поднимут вдвое

Размер штрафа для обычных водителей составит от 3 до 5 тысяч рублей.
Сергей Дьячкин 07-01-2026 06:18
© Фото: Jan Haas, picture alliance, Global Look Press

Российских водителей ждет удвоение штрафов за перевозку детей без удерживающих устройств, таких как автокресла. Об этом сообщает Life, ссылаясь на официальный ресурс правовых актов.

С 9 января водителей ждут новые штрафы по части 3 статьи 12.23 КоАП. Размер штрафа для обычных водителей составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере такси, взыскания значительно возрастут. Они составят от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и фиксированные 50 тысяч рублей для таксистов-самозанятых. Для юридических лиц вводится штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 9 января российских автовладельцев могут начать штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию страны. Об этом рассказал в интервью ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных Евгений Машаров. Известно, что сумма штрафа за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей. Уточняется, что ранее применялся технический регламент Таможенного союза, где были прописаны правила тонировки стекол. Однако он не распространялся на те транспортные средства, которые ввозили из стран, не входящих в этот Союз.

До этого автоэксперт Петр Баканов рассказал «Звезде», что фиксация камерами с ИИ остановок вблизи пешеходных переходов будет полезна для безопасности движения. Это поможет предотвратить большое количество ДТП в масштабах страны. Баканов пояснил, что в правилах дорожного движения есть четкие положения, которые разграничивают места, где транспортное средство может быть остановлено в зоне пешеходного перехода. Ограничено оно расстоянием в пять метров.

