С 9 января в России начнут штрафовать за тонировку на любых авто

Сумма штрафа за нарушение правил составит 500 рублей.
Виктория Бокий 06-01-2026 06:27
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

С 9 января российских автовладельцев могут начать штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию страны. Об этом рассказал в интервью ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных Евгений Машаров.

«Данный ФЗ (федеральный закон. – Прим. ред.) в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те (автовладельцы. – Прим. ред.), кто временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», - добавил специалист.

Известно, что сумма штрафа за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей. Уточняется, что ранее применялся технический регламент Таможенного союза, где были прописаны правила тонировки стекол. Однако он не распространялся на те транспортные средства, которые ввозили из стран, не входящих в этот Союз.

Ранее сообщалось, что праворульные автомобили не собираются запрещать в России. По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, наличие отдельного ГОСТ на такие машины приведет к их окончательной легализации и заполнению ими дорог.

