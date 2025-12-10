МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автоэксперт объяснил, как камеры с ИИ помогут предотвращать серьезные ДТП

Петр Баканов объяснил, что не видит технических проблем для нововведения ЦОДД, при котором с помощью нейросети будут фиксироваться остановки машин, мешающих движению транспорта и пешеходов.
Сергей Дьячкин 10-12-2025 12:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Петр Баканов рассказал «Звезде», что фиксация камерами с ИИ остановок вблизи пешеходных переходов будет полезна для безопасности движения. Это поможет предотвратить большое количество ДТП в масштабах страны.

Баканов пояснил, что в Правилах дорожного движения есть четкие положения, которые разграничивают места, где транспортное средство может быть остановлено в зоне пешеходного перехода. Ограничено оно расстоянием в пять метров.

«Если мы говорим про систему распознавания образов, как реагируют камеры, ее несложно настроить, чтобы она учитывала интервалы в тех или иных местах. И "смотрела", заходит ли граница автомобиля, его габариты в этот интервал или нет. Если заходит - камера однозначно фиксирует правонарушение, которое прописано в ПДД. Дальше выписывается штраф», - объяснил автоэксперт.

По словам Баканова оценка при помощи камер с ИИ не будет субъективной - что машина в какой-то месте «мешает» пешеходам. Все будет рассчитываться на основании интервалов и расстояния. Баканов напомнил, что камеры уже фиксируют нахождение автомобиля на «вафельной» разметке или парковку в неположенном месте, а это куда более сложные алгоритмы для распознавания нарушений.

«В данном случае не вижу чисто технических проблем и разнотолков. Смотрим, что за пешеходный переход, где он находится - и все остальные действия. Часто такое бывает, что водитель оставляет машину ближе пяти метров к пешеходному переходу - его просто не видно. И другой водитель, при всем желании, не видит, когда пешеход уже вступил на разметку. А если пешеход бежит по нему, если это происходит зимой, вечером - это серьезные слагаемые для того, чтобы произошел несчастный случай», - рассказал специалист.

Баканов отметил, что ранее ГИБДД редко фиксировала подобные нарушения. В отличие стоянки или парковки в неположенном месте, в случаях с которыми вызываются эвакуаторы, остановки вблизи пешеходного перехода не были причиной массовых штрафов.

«В целом, для безопасности, это благо. Потому что здесь прямая зависимость с сохранностью жизни пешехода. Да и для водителя вся эта ситуация - большой стресс. Поэтому, в целом, плохого не вижу. Одно дело - когда мы лишаем парковочных мест водителей, а потом начинаем штрафовать. А когда они рядом с пешеходным переходом, особенно нерегулируемым - это действительно может быть проблемой с серьезными последствиями», - заключил Баканов.

Ранее сообщалось, что в Москве начали использование дорожных камер для автоматической фиксации остановок машин, которые создают помехи движению. У алгоритма есть ряд важных особенностей. Так, нарушением будет считаться лишь остановка более одной минуты, поскольку камеры ведут съемку с минутным интервалом. Кроме того, система автоматически не будет фиксировать нарушения в ситуациях транспортных пробок. Проверка будет проходить в два этапа. Сначала нейросеть выявит потенциальное нарушение. После этого сотрудники ЦОДД будут вручную перепроверять каждый случай, и только затем передавать материалы в ГИБДД.

