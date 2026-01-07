Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут Америке от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что нефть будет продана по рыночной цене, и эти средства будут контролироваться им лично, как президентом США, чтобы гарантировать их использование «на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов». Трамп добавил, что нефть будут доставлять на американские склады судами и разгружать на территории США.

Ранее профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло в беседе со «Звездой» объяснил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес - серьезный политик. Американский лидер Дональд Трамп не сможет сделать из нее марионетку. По словам профессора, Родригес - человек, который имеет колоссальный опыт переговорщика и хорошо знает американскую элиту, в том числе тех, кто сейчас находится у власти.

До этого сообщалось, что американская администрация требует от временного лидера Венесуэлы предпринять «проамериканские шаги», от которых отказался Николас Мадуро. Уточняется, что в Вашингтоне ожидают, что Родригес примет меры по пресечению наркотрафика, прекратит поставки нефти американским противникам, а также вышлет из страны иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов». Чиновники США рассчитывают, что временный лидер страны посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.