Три требования: чего хочет Трамп от сменщицы Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес предпринять «проамериканские шаги», от которых отказался Николас Мадуро. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на источники.

Уточняется, что в Вашингтоне ожидают, что Родригес примет меры по пресечению наркотрафика, прекратит поставки нефти американским противникам, а также вышлет из страны иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов».

Американские чиновники рассчитывают, что временный лидер страны посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку. Конкретные сроки неизвестны.

Со слов источников, США могут и попросить Венесуэлу освободить осужденных американцев. Однако они не знают о требованиях Вашингтона к Каракасу о том, планируется ли отпустить на свободу также венесуэльских политических заключенных.

Президент США ранее заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле выборы проводиться не будут. Он уточнил, что сперва нужно «навести порядок» в стране. США помогут в этом Каракасу, заключил Трамп.

Кроме этого, американский лидер назвал самого себя ключевой фигурой в управлении этой страной. По его мнению, на данный момент Венесуэла «мертвая страна», Соединенные Штаты помогут ее «восстановить».