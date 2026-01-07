DPA: евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен

Депутат Европарламента, глава Ассоциации вооруженных сил Германии Фабио Де Мази передает свой спор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд. Об этом сообщает агентство DPA. По его словам, причиной является недостаточное раскрытие фон дер Ляйен информации о ее контактах с оружейными компаниями.

По словам Де Мази, в марте 2025 года он запросил информацию обо всех контактах фон дер Ляйен с производителями оружия с середины 2024 года, включая встречи, телефонные звонки, видеоконференции, электронную переписку и другие сообщения. Он посчитал ее ответ от октября 2025 года слишком запоздалым и слишком общим.

Согласно жалобе, фон дер Ляйен упомянула «стратегический диалог с европейской оборонной промышленностью», который она провела 12 мая, рабочий обед, приглашения, от которых ей пришлось отказаться, и полученные поздравительные сообщения. Еще она сослалась на веб-сайт Европейской комиссии, реестр прозрачности и другие каналы связи и социальные сети.

Де Мази пояснил, что выступает «в защиту прав Европейского парламента». Он ссылается на свое право получать информацию для контроля за деятельностью Европейской комиссии. В жалобе утверждается, что фон дер Ляйен нарушила свое обязательство отвечать на запросы парламента, предусмотренное договорами ЕС.

Иск формально направлен не против самой фон дер Ляйен, а против Европейской комиссии. В ЕК выразили категорическое несогласие с позицией депутата.

Год назад суд Льежа прекратил дело против фон дер Ляйен о коррупции при закупках вакцины от COVID-19. Судьи пришли к выводу об отсутствии состава преступления. В мае суд ЕС признал ее виновной в сокрытии информации о контрактах в 2021-2023 годах. Глава Еврокомиссии нарушила правила прозрачности, скрыв переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой о закупках вакцин на сумму более €30 млрд.