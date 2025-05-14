Суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинах

Суд ЕС признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин от COVID-19 в 2021-2023 годах. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

Кроме того, глава Еврокомиссии нарушила правила прозрачности, скрыв от представителей СМИ переписку с гендиректором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, где обсуждала закупку вакцин от ковида на сумму более чем €30 млрд. Речь идет о периоде разгара пандемии, когда для государств ЕС была необходима вакцинация от коронавируса.

Таким образом, решение ЕК об отказе публиковать в СМИ переписку фон дер Ляйен с Бурлой аннулировано судом.

Напомним, что обвинения в адрес фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году. Издание утверждало, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС, где обсуждались положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза.