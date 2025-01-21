МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд Льежа прекратил дело против Урсулы фон дер Ляйен о коррупции

Причиной отказа от продолжения расследования дела против главы Еврокомиссии стало отсутствие состава преступления.
Виктория Бокий 2025-01-21 21:03:39
© Фото: Philipp von Ditfurth, Global Look Press

Суд Льежа отказался продолжать расследование дела против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коррупции при закупках вакцины от COVID-19. Причиной отказа стало отсутствие состава преступления. Об этом говорится в сообщении суда.

Отмечается, что решение о прекращении дела распространяется на все стороны, присоединившиеся к обвинению.

Иск против главы Еврокомиссии подал Фредерик Бальдан, в котором Урсулу фон дер Ляйен обвиняли в коррупции при закупке 1,8 млрд вакцин от коронавируса за 35 млрд евро.

#Бельгия #Урсула фон дер Ляйен #коррупция #суд #глава Еврокомиссии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 