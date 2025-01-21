Суд Льежа прекратил дело против Урсулы фон дер Ляйен о коррупции

Суд Льежа отказался продолжать расследование дела против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коррупции при закупках вакцины от COVID-19. Причиной отказа стало отсутствие состава преступления. Об этом говорится в сообщении суда.

Отмечается, что решение о прекращении дела распространяется на все стороны, присоединившиеся к обвинению.

Иск против главы Еврокомиссии подал Фредерик Бальдан, в котором Урсулу фон дер Ляйен обвиняли в коррупции при закупке 1,8 млрд вакцин от коронавируса за 35 млрд евро.