Рютте заявил о готовности Гренландии к вводу дополнительных войск США

По словам генсека НАТО, соответствующие соглашения уже существуют.
Владимир Рубанов 07-01-2026 18:33
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg Keystone Press Agency, Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия готова рассмотреть вопрос о размещении дополнительных американских военных на своей территории. Местные власти открыты для обсуждения этого вопроса, соответствующие соглашения уже существуют, заявил он в интервью CNN.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал намерение присоединить Гренландию к США. Еще в начале своего первого срока он рассматривал возможность покупки острова. С возвращением в Белый дом республиканец снова заявил о намерении взять его под контроль. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергает эти притязания. Она считает, что силовой захват этой территории США станет концом НАТО.

Гренландия обладает статусом автономной территории в составе Дании. В 1951 году США и Дания заключили Договор о защите Гренландии, в рамках которого Вашингтон обязался предохранять остров от возможных внешних угроз.

У США есть несколько военных баз на острове. Власти Гренландии заявляли, что готовы рассмотреть варианты усиления американского военного присутствия на своей территории.

#НАТО #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #Захват #аннексия
