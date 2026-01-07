Рютте заявил о готовности Гренландии к вводу дополнительных войск США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия готова рассмотреть вопрос о размещении дополнительных американских военных на своей территории. Местные власти открыты для обсуждения этого вопроса, соответствующие соглашения уже существуют, заявил он в интервью CNN.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал намерение присоединить Гренландию к США. Еще в начале своего первого срока он рассматривал возможность покупки острова. С возвращением в Белый дом республиканец снова заявил о намерении взять его под контроль. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергает эти притязания. Она считает, что силовой захват этой территории США станет концом НАТО.

Гренландия обладает статусом автономной территории в составе Дании. В 1951 году США и Дания заключили Договор о защите Гренландии, в рамках которого Вашингтон обязался предохранять остров от возможных внешних угроз.

У США есть несколько военных баз на острове. Власти Гренландии заявляли, что готовы рассмотреть варианты усиления американского военного присутствия на своей территории.