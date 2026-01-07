МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МО Великобритании заявили об участии в захвате танкера «Маринера»

Кроме того, британцы предоставили ВВС США свои авиабазы.
Владимир Рубанов 07-01-2026 19:27
© Фото: Arjan Elmendorp, marinetraffic.com

Британские вооруженные силы обеспечивали оперативную поддержку американским силам, перехватившим судно «Маринера» в районе Великобритании, Исландии и Гренландии. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны, пишет «Guardian».

В заявлении сказано, что Лондон подключился после запроса США о помощи. Танкер-заправщик оказывал помощь американским силам, преследовавшим и перехватывавшим судно, а королевские ВВС обеспечивали наблюдение с воздуха. Кроме того, британцы предоставили ВВС США свои авиабазы.

Министр обороны Великобритании Джон Хили высоко оценил «мастерство и профессионализм» британских вооруженных сил. Он назвал эту операцию «частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций».

В МИД России потребовали от американцев обеспечить гуманное и бережное обращение с находящимися на судне гражданами РФ. Вашингтон должен соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению на Родину, говорится в заявлении.

В Северной Атлантике 7 января был захвачен танкер «Маринера». Американские силы, включая береговую охрану и военных, задержали российское судно после продолжительной погони, которая длилась более двух недель. Операция началась, когда танкер покинул Венесуэлу. Ранее судно носило название Bella-1 и было включено в санкционный список США как часть «теневого флота». Министерство транспорта России назвало действия американских военных незаконными.

