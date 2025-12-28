МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: во Львове будут «покупать» должности в клиниках из-за нового подхода

Алексей Самойлов рассказал, что, читая этот пакет документов, становится понятно, что организациям придется пройти «несколько кругов бюрократического ада».
Гоар Хачатурян 07-01-2026 18:49
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Одними из важнейших критериев, по которым выделяется статус критически значимого предприятия, являются доход, уплата налогов и количество работающих. Установленное число сотрудников медицинских учреждений на Украине увеличилось вдвое, сегодня речь идет о 1000 человек, что практически невозможно осуществить в данных условиях во Львове. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил руководитель аналитической службы движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.

«Таких больниц, наверное, особо и нет по всей Украине. И какой доход может приносить больница, если она является бюджетным учреждением», - объяснил он.

По так называемому боевому кличу мэра Львова Андрея Садового кабинет министров внесет какие-то поправки в новый подход к определению критичности предприятий. Самойлов рассказал, что, читая этот пакет документов, становится понятно, что организациям придется пройти «несколько кругов бюрократического ада».

«Это колоссальная коррупционная составляющая. Это просто Клондайк для бюрократов - тех, которые будут согласовывать сотни документов предприятий, которые собираются получить статус», - отметил Самойлов.

Эксперт считает, что дальше начнется сплошная коррупция: «уважаемые люди», как принято говорить на Украине, будут «покупать» должности у предприятий, чтобы иметь официальный статус сотрудника значимого учреждения и иметь «официальную броню». То есть, это дело усложнилось - а значит, возвысилась и цена, заключил собеседник «Звезды».

Ранее во Львове часть больниц и весь электротранспорт были отключены от электроснабжения. Мэр Львова обвинил в этом кабинет министров. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко в ответ раскритиковала Садового. В итоге глава города заявил, что что уже пообщался со Свириденко по телефону и проблема решается.

#Украина #Львов #наш эксклюзив #Электричество #больницы
