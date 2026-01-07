Премьер Украины обвинила власти Львова в отключении света

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко отругала власти Львова за отключение больниц от света. В ответ на это, мэр города Андрей Садовой обвинил кабмин.

«Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения», - написала она в своем Telegram-канале.

Свириденко также заявила, что теперь будет проведена «проверка фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове». В ответ на это, Садовой сказал, что считает в этом виноватым сам кабмин.

«Есть понимание проблемы и на уровне города и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым», - сказал Садовой.

С утра он уже провел разговор с премьер-министром. На утро части больниц уже вернули свет.

Ранее Садовой заявил, что во Львове часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Он отметил, что пытается связаться с кабмином, чтобы «исправить эту ошибку».

Во многих регионах страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ресурсов для восстановления поврежденных энергетических объектов на Украине почти не осталось.