МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Украины обвинила власти Львова в отключении света

Пока они решали, кто прав, а кто виноват, части больниц уже вернули свет.
Дарья Ситникова 07-01-2026 13:15
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко отругала власти Львова за отключение больниц от света. В ответ на это, мэр города Андрей Садовой обвинил кабмин.

«Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения», - написала она в своем Telegram-канале.

Свириденко также заявила, что теперь будет проведена «проверка фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове». В ответ на это, Садовой сказал, что считает в этом виноватым сам кабмин.

 «Есть понимание проблемы и на уровне города и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым», - сказал Садовой.

С утра он уже провел разговор с премьер-министром. На утро части больниц уже вернули свет.

Ранее Садовой заявил, что во Львове часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Он отметил, что пытается связаться с кабмином, чтобы «исправить эту ошибку».

Во многих регионах страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ресурсов для восстановления поврежденных энергетических объектов на Украине почти не осталось.

#Украина #транспорт #электроснабжение #свет #больницы #свириденко #садовой
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 