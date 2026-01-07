МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями

Российские воины по велению Господа защищают Отечество и спасают Родину, подчеркнул российский лидер.
Виктория Бокий 07-01-2026 01:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились своими воинами. Об этом российский лидер сказал по окончании Рождественской службы.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Хочу, прежде всего, обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России, гордились нашими воинами», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что российские воины по велению Господа защищают Отечество и спасают Родину. Он также добавил, что защита Отечества – это святая миссия воина России.

Сегодня православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. С этим светлым праздником всех верующих россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Сам президент Рождество встретил с военнослужащими и их семьями в одном из храмов Подмосковья.

#Рождество #Владимир Путин #герои России #СВО #дети бойцов
