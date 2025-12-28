МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин встречает Рождество с военнослужащими и их семьями

Президент России отметил, что праздник дарит радость приобщения к отеческим духовным традициям, которые передаются из поколения в поколение.
Сергей Дьячкин 07-01-2026 00:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья. Вместе с президентом - военнослужащие и их семьи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее президент России поздравил православных верующих с Рождеством. Он подчеркнул, что этот праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, которые передаются из поколения в поколение.

Путин отметил огромный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России. В патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. По его словам, религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов спецоперации. Путин подчеркнул, как много делают религиозные организации для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России. Он назвал это важной и востребованной работой, которая достойна самого искреннего признания.

#ВС РФ #праздник #Владимир Путин #богослужение #рождество христово
