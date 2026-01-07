МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил православных христиан с Рождеством

07-01-2026 00:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом сообщает Кремль. 

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил уникальный вклад РПЦ и других христианских конфессий в единение общества, а также в сохранение богатейшего исторического, культурного наследия и патриотическое, духовно-нравственное воспитание российской молодежи. Кроме того, президент России обратил особое внимание на то, что религиозные организации занимаются благотворительностью и заботятся о тех, кто нуждается в помощи. 

«Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране», - подчеркивается в сообщении. 

В конце поздравительной телеграммы Владимир Путин пожелал православным христианам и всем, кто празднует Рождество, здоровья, успехов и всего наилучшего.

#Рождество #Владимир Путин #православные христиане
