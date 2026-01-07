МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: представители всех конфессий РФ радуются общим победам

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что победа одна на всех.
Сергей Дьячкин 07-01-2026 01:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что представители всех конфессий нашей страны радуются общим победам. По его словам, победа всегда одна на всех. Глава государства также выразил уверенность, что вместе с православными радость Рождества Христова разделяют представители других конфессий в России.

Ранее сообщалось, что президент встретил Рождество в одном из храмов Подмосковья. Вместе с президентом были военнослужащие и их семьи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент поздравил православных верующих с праздником. Он подчеркнул, что он озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, которые передаются из поколения в поколение.

Путин отметил огромный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России. По его словам, религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов спецоперации. 

#праздник #церковь #Владимир Путин #победы #президент россии #конфессии #рождество христово
