Платформа прогнозов не выплатит выигрыши за ставки на вторжение в Венесуэлу

Онлайн-платформа прогнозов Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, которые сделали ставки на вторжение США в Венесуэлу. Об этом сообщили на сайте компании.

«Торги относятся к военным операциям США, направленным на установление контроля. На данных торгах будет принят ответ "Да", если Соединенные Штаты начнут военное наступление с целью установления контроля над какой-либо частью Венесуэлы в период с 3 ноября 2025 года по 31 января 2026 года», - сказано в сообщении на сайте платформы.

Отмечается, что Polymarket выплатит выигрыши пользователям, сделавшим ставки на вторжение США в Венесуэлу, только в том случае, если Вашингтон начнет операцию по установлению контроля над территорией латиноамериканской страны.

По информации газеты Financial Times, такое решение платформы разозлило пользователей. В издании также напомнили, что несколько дней назад анонимный участник выиграл более 400 тысяч долларов, поставив на вторжение США в Венесуэлу.

Ранее стало известно, что рейтинг американского президента Дональда Трампа поднялся до 42%, это рекордный уровень его поддержки с октября прошлого года. В сообщении агентства уточняется, что по результатам декабрьского опроса рейтинг президента США составлял 39%.

Удары Америки по Венесуэле одобрила треть респондентов. При этом 72% опрошенных обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут оказаться слишком сильно вовлечены в дела Венесуэлы. Опрос проводился четвертого-пятого января. В нем приняли участие 1248 взрослых американцев. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Американский лидер также назвал самого себя ключевой фигурой в управлении этой страной. По его мнению, на данный момент Венесуэла «мертвая страна», Соединенные Штаты помогут ее «восстановить».