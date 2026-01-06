Рождественская служба началась в Храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

По сложившейся традиции, перед началом богослужения с пастырским словом из алтаря храма обратился к россиянам предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что Господь остается с нами своим святым духом, своим учением и заповедями, силой своего слова. Той самой силой, сказал патриарх, которая способна изменить человеческую жизнь - от греха к святости, от зла к добру.

«Он пришел для того, чтобы сделать нашу жизнь радостной, мирной, а, выражаясь простым человеческим языком, счастливой», - сказал патриарх.

Он добавил, что счастье не всегда сопровождается внешними проявлениями. Счастливый человек - не обязательно богатый или знатный, или занимающий высокое положение. Счастье, подчеркнул Кирилл, это состояние души. Можно и, проходя через скорби, иметь внутри спокойствие и уверенность в своей правоте, а значит и радость, особенно если жизненная позиция обретает признание и уважение других. Внутреннее состояние человека - вот где счастье, сказал патриарх.