Хегсет: флоту США нужен беспрепятственный проход по всему миру

Соединенные Штаты намерены добиваться беспрепятственного прохода своего флота по всем основным водным артериям в мире, опираясь на модернизированные ВМС. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время визита на судоверфь в штате Вирджиния.

Хегсет отметил, что при президенте США Дональде Трампе уделяется серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах. По его словам, более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров «Золотого флота» до передовых подлодок, обеспечит «безусловное сдерживание». По мнению главы Пентагона, такой флот гарантирует, что ВМС США будут «свободно и беспрепятственно» действовать «сегодня, завтра и в далеком будущем».

Он подчеркнул, что цель Пентагона заключается в создании вооруженных сил, способных не только реагировать на угрозы, но обеспечивать «глобальное доминирование».

В октябре прошлого года сообщалось, что президент США активно участвует в обсуждениях по созданию нового американского «Золотого флота» из военных кораблей. Сообщалось, что он призван заменить существующий состав ВМС и усилить способность Америки противостоять угрозам со стороны Китая и других потенциальных противников. Планируется, что «Золотой флот» будет включать крупные суда, оснащенные мощными ракетами большой дальности, что позволит значительно повысить огневую мощь и мобильность американского флота. Трамп, известный своим акцентом на военную мощь, лично подталкивал проект, видя в нем ключевой элемент стратегии национальной безопасности.

До этого сообщалось о завершении проектирования еще одной оборонной программы Трампа - системы противоракетной обороны «Золотой купол». Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности о масштабах и стоимости этого проекта. В мае прошлого года президент США заявлял, что реализация проекта может обойтись в 175 миллиардов долларов.