МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хегсет: флоту США нужен беспрепятственный проход по всему миру

По словам главы Пентагона этого помогут добиться новые линкоры «Золотого флота» и передовые подлодки.
Сергей Дьячкин 06-01-2026 05:51
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Соединенные Штаты намерены добиваться беспрепятственного прохода своего флота по всем основным водным артериям в мире, опираясь на модернизированные ВМС. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время визита на судоверфь в штате Вирджиния.

Хегсет отметил, что при президенте США Дональде Трампе уделяется серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах. По его словам, более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров «Золотого флота» до передовых подлодок, обеспечит «безусловное сдерживание». По мнению главы Пентагона, такой флот гарантирует, что ВМС США будут «свободно и беспрепятственно» действовать «сегодня, завтра и в далеком будущем».

Он подчеркнул, что цель Пентагона заключается в создании вооруженных сил, способных не только реагировать на угрозы, но обеспечивать «глобальное доминирование».

В октябре прошлого года сообщалось, что президент США активно участвует в обсуждениях по созданию нового американского «Золотого флота» из военных кораблей. Сообщалось, что он призван заменить существующий состав ВМС и усилить способность Америки противостоять угрозам со стороны Китая и других потенциальных противников. Планируется, что «Золотой флот» будет включать крупные суда, оснащенные мощными ракетами большой дальности, что позволит значительно повысить огневую мощь и мобильность американского флота. Трамп, известный своим акцентом на военную мощь, лично подталкивал проект, видя в нем ключевой элемент стратегии национальной безопасности.

До этого сообщалось о завершении проектирования еще одной оборонной программы Трампа - системы противоракетной обороны «Золотой купол». Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности о масштабах и стоимости этого проекта. В мае прошлого года президент США заявлял, что реализация проекта может обойтись в 175 миллиардов долларов.

#подлодки #Дональд Трамп #Пентагон #ВМС США #линкоры #Пит Хегсет #золотой купол #золотой флот
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 