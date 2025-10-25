МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп инициировал программу реновации ВМС США «Золотой флот»

Эксперты полагают, что американский флот сейчас уступает китайскому.
Дима Иванов 2025-10-25 15:45:57
© Фото: CNPAdMedia, CNPAdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп активно участвует в обсуждениях по созданию нового «Золотого флота» (Golden Fleet) из военных кораблей, который заменит существующий состав ВМС и усилит способность Америки противостоять угрозам со стороны Китая и других потенциальных противников. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

Инициатива находится на ранней стадии планирования и включает консультации с высокопоставленными чиновниками администрации и представителями ВМС. По данным издания, «Золотой флот» будет включать крупные суда, оснащенные мощными ракетами большой дальности, что позволит значительно повысить огневую мощь и мобильность американского флота. Трамп, известный своим акцентом на военную мощь, лично подталкивает проект, видя в нем ключевой элемент стратегии национальной безопасности.

«Президент Трамп и чиновники ВМС обсуждают «Золотой флот» из военных кораблей, включая крупные суда с мощными ракетами большой дальности», — отмечает WSJ.

Инициатива направлена на преодоление текущих ограничений флота, который, по оценкам экспертов, уступает китайскому по количеству и технологическим возможностям. Пока не раскрыты детали о типах кораблей, предполагаемых сроках реализации или стоимости программы, но источники подчеркивают, что проект может потребовать значительных бюджетных ассигнований в ближайшие годы.

Это заявление Трампа вписывается в его более широкую повестку по укреплению военной мощи США. Критики в Конгрессе уже выражают обеспокоенность потенциальным ростом расходов, но сторонники президента видят в «Золотом флоте» символ возрождения американского превосходства в морях.

Ранее стало известно о завершении проектирования еще одной оборонной программы Трампа - системы противоракетной обороны «Золотой купол».

#Китай #в стране и мире #флот #сша #Дональд Трамп #Пентагон #ВМС США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 