Трамп инициировал программу реновации ВМС США «Золотой флот»

Президент США Дональд Трамп активно участвует в обсуждениях по созданию нового «Золотого флота» (Golden Fleet) из военных кораблей, который заменит существующий состав ВМС и усилит способность Америки противостоять угрозам со стороны Китая и других потенциальных противников. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

Инициатива находится на ранней стадии планирования и включает консультации с высокопоставленными чиновниками администрации и представителями ВМС. По данным издания, «Золотой флот» будет включать крупные суда, оснащенные мощными ракетами большой дальности, что позволит значительно повысить огневую мощь и мобильность американского флота. Трамп, известный своим акцентом на военную мощь, лично подталкивает проект, видя в нем ключевой элемент стратегии национальной безопасности.

«Президент Трамп и чиновники ВМС обсуждают «Золотой флот» из военных кораблей, включая крупные суда с мощными ракетами большой дальности», — отмечает WSJ.

Инициатива направлена на преодоление текущих ограничений флота, который, по оценкам экспертов, уступает китайскому по количеству и технологическим возможностям. Пока не раскрыты детали о типах кораблей, предполагаемых сроках реализации или стоимости программы, но источники подчеркивают, что проект может потребовать значительных бюджетных ассигнований в ближайшие годы.

Это заявление Трампа вписывается в его более широкую повестку по укреплению военной мощи США. Критики в Конгрессе уже выражают обеспокоенность потенциальным ростом расходов, но сторонники президента видят в «Золотом флоте» символ возрождения американского превосходства в морях.

Ранее стало известно о завершении проектирования еще одной оборонной программы Трампа - системы противоракетной обороны «Золотой купол».