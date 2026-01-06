Среди европейских стран усиливаются разногласия из-за их вклада в поддержку Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на французскую газету Le Figaro. Страны Северной Европы и граничащие с Россией государства жалуются, что несут непропорционально большую нагрузку.

Скандинавские и балтийские страны критикуют Францию ​​и Германию за то, что они недостаточно делают, несоразмерно своим возможностям. В результате Европа в одиночку не в состоянии компенсировать сокращение американской помощи.

Активно заявляющие о своей поддержке Украины Испания и Италия подвергаются критике за ограниченный вклад. Их финансовые обязательства составляют всего 0,14% и 0,12% от ВВП соответственно. Союзники также выразили недовольство отказом Франции, Великобритании и Италии участвовать в совместных закупках американского вооружения для Украины.

Спонсоры Киева пытаются уладить разногласия на встрече «коалиции желающих» в Париже 6 января. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Елисейский дворец на саммит, в котором примут участие более 27 лидеров.

Союзники Украины предполагают подписать соглашение о том, что гарантии безопасности должны включать «связывающие обязательства» по поддержке Киева в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Об этом говорится в проекте заявления, подготовленном перед саммитом в Париже, сообщило Reuters.

Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций. Сейчас внимание переключается на юридически обязывающие гарантии оказания помощи Киеву. Возможность военного ответа, вероятно, вызовет дискуссию во многих европейских странах, рассказали агентству дипломаты.