МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Figaro: разногласия в «коалиции желающих» растут из-за помощи Киеву

Страны Северной Европы жалуются, что несут непропорционально большую нагрузку.
Владимир Рубанов 06-01-2026 20:16
© Фото: Christinne Muschi Keystone Press Agency, Global Look Press

Среди европейских стран усиливаются разногласия из-за их вклада в поддержку Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на французскую газету Le Figaro. Страны Северной Европы и граничащие с Россией государства жалуются, что несут непропорционально большую нагрузку.

Скандинавские и балтийские страны критикуют Францию ​​и Германию за то, что они недостаточно делают, несоразмерно своим возможностям. В результате Европа в одиночку не в состоянии компенсировать сокращение американской помощи.

Активно заявляющие о своей поддержке Украины Испания и Италия подвергаются критике за ограниченный вклад. Их финансовые обязательства составляют всего 0,14% и 0,12% от ВВП соответственно. Союзники также выразили недовольство отказом Франции, Великобритании и Италии участвовать в совместных закупках американского вооружения для Украины.

Спонсоры Киева пытаются уладить разногласия на встрече «коалиции желающих» в Париже 6 января. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Елисейский дворец на саммит, в котором примут участие более 27 лидеров.

Союзники Украины предполагают подписать соглашение о том, что гарантии безопасности должны включать «связывающие обязательства» по поддержке Киева в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Об этом говорится в проекте заявления, подготовленном перед саммитом в Париже, сообщило Reuters.

Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций. Сейчас внимание переключается на юридически обязывающие гарантии оказания помощи Киеву. Возможность военного ответа, вероятно, вызовет дискуссию во многих европейских странах, рассказали агентству дипломаты.

#Украина #Европа #поставки оружия #финансирование #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 