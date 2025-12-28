Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал на начало января встречу стран «коалиции желающих», которую планируется провести в Париже. Об этом политик уведомил на своей странице в социальной сети Х.

«Мы соберем страны "коалиции желающих" в Париже в начале января, чтобы окончательно определить конкретный вклад каждой из них», - написал французский лидер.

Он также заявил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским стремится к прогрессу в вопросах предоставления Украине гарантий безопасности и урегулирования конфликта.

«Коалиция желающих» - это объединение из 35 стран, обязавшихся усилить поддержку Киева, а также пообещавших стать частью миротворческих сил, которые могут быть развернуты на территории Украины. Как ранее заявлял Макрон, выполнение данных требований является необходимым условием для достижения «прочного и долгосрочного мира».

Недавно в стане европейских политиков произошел раскол. Французский лидер, ранее выступавший за безоговорочную помощь киевскому режиму, внезапно пошел против своих коллег и сначала помешал изъятию российских активов, а потом и вовсе предложил возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.