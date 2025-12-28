МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон анонсировал встречу стран «коалиции желающих» в Париже

На ней планируется обсудить вклад каждого государства в поддержку Украины.
Тимур Юсупов 29-12-2026 07:03
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал на начало января встречу стран «коалиции желающих», которую планируется провести в Париже. Об этом политик уведомил на своей странице в социальной сети Х.

«Мы соберем страны "коалиции желающих" в Париже в начале января, чтобы окончательно определить конкретный вклад каждой из них», - написал французский лидер.

Он также заявил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским стремится к прогрессу в вопросах предоставления Украине гарантий безопасности и урегулирования конфликта.

«Коалиция желающих» - это объединение из 35 стран, обязавшихся усилить поддержку Киева, а также пообещавших стать частью миротворческих сил, которые могут быть развернуты на территории Украины. Как ранее заявлял Макрон, выполнение данных требований является необходимым условием для достижения «прочного и долгосрочного мира».

Недавно в стане европейских политиков произошел раскол. Французский лидер, ранее выступавший за безоговорочную помощь киевскому режиму, внезапно пошел против своих коллег и сначала помешал изъятию российских активов, а потом и вовсе предложил возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

#в стране и мире #Франция #Украина #макрон #Париж #эммануэль макрон #помощь Украине #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 