Трамп раскрыл, за что супруга Мелания ненавидит его фирменный танец

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда ее муж исполняет свой «фирменный танец». Об этом сообщил сам американский лидер, выступая перед американскими конгрессменами-республиканцами в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. По словам Дональда Трампа, супруга говорит ему, что его танцы - «это так не по-президентски».

«Она говорит мне: "Можешь ли ты представить, чтоб Рузвельт танцевал?"», - рассказал глава Белого дома.

Трамп оценил танцы Николаса Мадуро, заявив, что тот «жестокий парень, который выходит на сцену и пытается немного имитировать мой танец». «Публичные танцы» президента Венесуэлы и другие его «проявления безразличия» побудили США к военной операции, писала ранее The New York Times.

По мнению части команды президента США, эти жесты свидетельствовали о том, что венесуэльский лидер игнорирует их. В декабре 2025 года Мадуро якобы отклонил ультиматум от Трампа, требовавшего его отставки и изгнания в Турцию. Кроме того, он проигнорировал удар США по портовому комплексу в конце месяца, который, по заявлению Вашингтона, использовался для складирования наркотиков.

Перед операцией Штатов Мадуро исполнил танец под музыку, в которой звучали лозунги на английском языке: «никакой безумной войны». Трансляция велась по государственному телевидению Венесуэлы. Этот поступок вызвал негодование у членов команды президента США. Они сочли, что Мадуро открыто насмехается над их действиями и воспринимает угрозы со стороны Штатов как блеф.