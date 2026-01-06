Политолог усомнился в том, что Поллак добьется скорого освобождения Мадуро

Делом захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро должен заниматься адвокат, который имеет опыт в решении сложных кейсов. И если есть адвокат, способный каким-то образом смягчить приговор, то Барри Поллак - хороший кандидат. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Это один из ведущих американских адвокатов, с большим опытом работы над самыми разными случаями. В этом смысле, конечно, то, что Мадуро нанял именно его, это, наверное, разумный и обоснованный ход», - отметил он.

Прежде всего, следует учитывать тот факт, что следствие будет протекать очень медленно, добавил Кортунов. По его мнению, маловероятно, что суд состоится в этом году, - скорее всего, его передвинут на будущий. А сколько это продлится - невозможно спрогнозировать.

Кроме того, в деле два фигуранта - Мадуро и его жена Силия Флорес. Их обоих обвиняют в целом ряде преступлений, за совершение которых им грозит срок на не одно пожизненное заключение, объяснил политолог. Многое будет зависеть от того, пойдет ли венесуэльский лидер на сделку со следствием.

Кортунов напомнил, что одним из громких кейсов Поллака было дело журналиста Джулиана Ассанжа. Это многолетняя юридическая и политическая драма, связанная с тем, что Ассанж основал WikiLeaks, который публиковал секретные документы о военных преступлениях США и коррупции. Поллак добился заключения сделки с последующим освобождением из лондонской тюрьмы.

Хотя Поллак - адвокат с 30-ти летним опытом и целым рядом успешно решенных резонансных дел, это не гарантирует для Мадуро такого же исхода. Предполагать, что его просто выпустят, было бы слишком оптимистично, отметил политолог.

Кроме того, считает Кортунов, Поллака не интересует выгода от данного сотрудничества. У него есть своя система ценностей, и много лет он добивался того, чтобы освободить несправедливо обвиненных заключенных и выплатить им компенсацию.

