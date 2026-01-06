МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп высказался о жертвах американской атаки на Венесуэлу

Глава Белого дома повторил, что во время американской атаки на Каракас погибло много кубинских военных.
Владимир Рубанов 06-01-2026 18:48
© Фото: IMAGO Aaron Schwartz Pool via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу значительного числа жертв во время рейда американских военных на Венесуэлу. По его словам, у армии «было много солдат на земле».

Глава Белого дома повторил, что во время американской атаки на Каракас погибло много кубинских военных. По его словам, «они знали, что мы собирались в Венесуэлу».

Трамп заявил, что военная акция в Венесуэле продемонстрировала военную мощь США. Кроме того, он охарактеризовал Мадуро как «жестокого парня, который убил миллионы людей».

Ранее президент США сообщил, что в ходе военной операции США в Венесуэле погибло значительное число граждан Кубы, которые находились на службе у Николаса Мадуро. По словам американского лидера, эти люди пытались защитить президента Венесуэлы.

Президент Мигель Диас-Канель 5 января распорядился объявить в стране двухдневный национальный траур в память о 32 кубинцах, погибших при нападении США на Венесуэлу. Военнослужащие выполняли задачи по линии Революционных вооруженных сил и МВД Кубы по запросу Венесуэлы, говорится в президентском указе. Лидер страны отметил, что они с достоинством исполнили свой долг, погибнув в прямых боестолкновениях или во время бомбардировок военных объектов.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Куба #Николас Мадуро
