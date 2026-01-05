МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кубе объявлен двухдневный траур по 32 убитым кубинцам в Венесуэле

Мигель Диас-Канель подчеркнул, что военнослужащие погибли «в схватке с террористами в имперской форме».
Виктория Бокий 05-01-2026 05:41
© Фото: Joaquin Hernandez, Xinhua, Globallookpress

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур по 32 кубинцам, которые погибли во время атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщает газета Granma со ссылкой на президентский указ.

Согласно документу, на время национального траура государственный флаг Кубы приспустят на зданиях органов власти и военных учреждений. Также все праздничные и другие развлекательные мероприятия будут приостановлены.

На своей странице в соцсети X Мигель Диас-Канель написал, что 32 кубинца погибли «в схватке с террористами в имперской форме». Он также подчеркнул, что военнослужащие достойно выполнили свой долг.

«Честь и слава храбрым кубинским бойцам, павшим в схватке с террористами в имперской форме, которые похитили и незаконно вывезли из страны президента (Венесуэлы Николаса Мадуро. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее Мигель Диас-Канель осудил удары США по Венесуэле. Он назвал американскую агрессию «государственным терроризмом против храброго венесуэльского народа».

Несколько часов назад госсекретарь США Марко Рубио назвал огромной проблемой кубинское правительство. Он заявил, что у Кубы «большие неприятности».

#в стране и мире #венесуэла #Куба #Мигель Диас-Канель #президент Кубы
