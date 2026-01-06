МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-тренер ЦСКА Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу

Соглашение с 48-летним футбольным специалистом рассчитано на четыре года, на посту тренера сборной он сменил испанца Карлоса Алоса.
Ян Брацкий 06-01-2026 13:12
© Фото: Telegram/abffby

Бывший тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу. О назначении 48-летнего специалиста на пост сообщила пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«На сегодняшнем заседании исполнительного комитета АБФФ была утверждена кандидатура нового главного тренера национальной сборной Республики Беларусь по футболу», - говорится в публикации.

Контракт с Гончаренко рассчитан на четыре года. У него богатый послужной список. Дважды он становился чемпионом Белоруссии, столько же раз поднимался на вторую ступень пьедестала, единожды становился бронзовым призером национального первенства.

В истории белорусского футбола Гончаренко является самым успешным наставником. Одиннадцать раз он признавался лучшим тренером страны. Специалист возглавлял клубы БАТЭ, «Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН». У руля московских армейцев Гончаренко становился обладателем Суперкубка России в 2018 году и дважды брал серебряные медали чемпионата России. На посту тренера сборной Белоруссии он сменил испанца Карлоса Алоса, который тренировал команду с 2023 года.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #белоруссия #Гончаренко #сборная
