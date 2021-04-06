Ганчаренко занял пост главного тренера «Краснодара»
Контракт между футбольным клубом и наставником действует до 30 июня 2023 года.
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
Главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал белорусский специалист Виктор Ганчаренко. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
Контракт с «Краснодаром», подписанный 43-летним Ганчаренко, продлится до конца июня 2023 года.
«Шестого апреля 2021 года ФК «Краснодар» и Виктор Ганчаренко подписали трудовое соглашение, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года», - говорится в сообщении.
Ранее белорусский специалист являлся наставником московского ЦСКА и покинул армейцев 22 марта.
Ганчаренко начал тренерскую карьеру в БАТЭ в 2007 году. В 2013 году специалист стал наставником краснодарской «Кубани» и занимал этот пост около года. Кроме ЦСКА Гончаренко также работал в «Урале» и в «Уфе».