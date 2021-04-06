Спорт Ганчаренко занял пост главного тренера «Краснодара» Светлана Иванова Контракт между футбольным клубом и наставником действует до 30 июня 2023 года. © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press Читайте нас на: Главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал белорусский специалист Виктор Ганчаренко. Об этом сообщили в пресс-службе ФК. Контракт с «Краснодаром», подписанный 43-летним Ганчаренко, продлится до конца июня 2023 года. «Шестого апреля 2021 года ФК «Краснодар» и Виктор Ганчаренко подписали трудовое соглашение, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года», - говорится в сообщении. Ранее белорусский специалист являлся наставником московского ЦСКА и покинул армейцев 22 марта. Ганчаренко начал тренерскую карьеру в БАТЭ в 2007 году. В 2013 году специалист стал наставником краснодарской «Кубани» и занимал этот пост около года. Кроме ЦСКА Гончаренко также работал в «Урале» и в «Уфе». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика