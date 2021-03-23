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«Расстаемся друзьями»: президент ЦСКА поблагодарил Гончаренко за работу на посту тренера

Ян Брацкий
14:26 23.03.2021
В руководстве ЦСКА отметили, что Виктор Гончаренко принял команду в непростой для нее период и многого добился.
«Расстаемся друзьями»: президент ЦСКА поблагодарил Гончаренко за работу на посту тренера
© Фото: Виктор Гончаренко, VK
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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил ушедшего с поста главного тренера Виктора Ганчаренко и поприветствовал нового наставника - хорвата Ивицу Олича. Решение о расторжении контракта с Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды, отметил Гинер.

«Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - приводит слова Гинера пресс-служба ПФК ЦСКА.

Президент ЦСКА приветствовал Ивицу Олича на посту и пожелал ему успехов в новом качестве.  

«Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды», - добавил он.

Ивица Олич приступит к работе уже сегодня, 23 марта. После знакомства с игроками он проведет первую тренировку.

Хорват хорошо известен в российских футбольных кругах. С 2003 по 2006 год Олич защищал цвета красно-синих, сыграв за ЦСКА 116 матчей и отметившись 44 голами. В составе армейцев Олич выиграл три чемпионских титула, два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА. 

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