Кадровые перестановки в украинских спецслужбах, в том числе отставка главы СБУ Василия Малюка* (внесен в перечень террористов и экстремистов), являются подковерной борьбой США и Великобритании. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Идет борьба между американцами и британцами. Лондон плотно управляет Украиной через Зеленского. Он в 20-м году посетил MI6. Это беспрецедентный случай. Он оттуда вышел не президентом, а резидентом. Другие кадры были также согласованы с британцами», - рассказал Олейник.

Кроме того, вся украинская политическая верхушка связывает свое будущее с Великобританией, отметил Олейник. Там они покупают недвижимость и переводят туда свои активы.

«Американцы поняли, что надо перехватывать повестку управления кадрами. Буданов** (внесен в список террористов и экстремистов) - чисто связан с американцами. Он проходил там обучение в ЦРУ и после ранения поехал в Штаты», - напомнил Олейник.

Василий Малюк*, до вчерашнего дня возглавлявший СБУ, также является британской креатурой, полагает собеседник «Звезды». На своем посту он занимался не только организацией терактов при поддержке западных спецслужб, но и личным обогащением.

«Малюк* - человек, который ориентирован на Великобританию. Все его спецоперации с британским почерком. Это атаки БПЛА на стратегические объекты, теракты с должностными лицами. Служба давала ему возможность бороться с контрабандой. Он окучивал бизнесменов и получал от них деньги», - заверил экс-депутат Рады.

Накануне Василий Малюк* сообщил об уходе с поста. С его, слов, он останется в системе СБУ, чтобы «реализовывать ассиметричные спецоперации мирового уровня». Ранее сообщалось, что глава киевского режима пригрозил Малюку* отстранением от должности, если он не уйдет сам. При этом, ряд высокопоставленных военных выступили в поддержку экс-главы СБУ.

*Василий Малюк - внесен в перечень террористов и экстремистов

**Кирилл Буданов - внесен в перечень террористов и экстремистов