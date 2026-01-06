МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Олейник назвал отставку Малюка* борьбой США и Британии за влияние

Накануне Василий Малюк* заявил о своем уходе с поста главы СБУ, пообещав оставаться «в системе» и проводить «спецоперации мирового уровня».
Ян Брацкий 06-01-2026 12:36
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кадровые перестановки в украинских спецслужбах, в том числе отставка главы СБУ Василия Малюка* (внесен в перечень террористов и экстремистов), являются подковерной борьбой США и Великобритании. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Идет борьба между американцами и британцами. Лондон плотно управляет Украиной через Зеленского. Он в 20-м году посетил MI6. Это беспрецедентный случай. Он оттуда вышел не президентом, а резидентом. Другие кадры были также согласованы с британцами», - рассказал Олейник.

Кроме того, вся украинская политическая верхушка связывает свое будущее с Великобританией, отметил Олейник. Там они покупают недвижимость и переводят туда свои активы.

«Американцы поняли, что надо перехватывать повестку управления кадрами. Буданов** (внесен в список террористов и экстремистов) - чисто связан с американцами. Он проходил там обучение в ЦРУ и после ранения поехал в Штаты», - напомнил Олейник.

Василий Малюк*, до вчерашнего дня возглавлявший СБУ, также является британской креатурой, полагает собеседник «Звезды». На своем посту он занимался не только организацией терактов при поддержке западных спецслужб, но и личным обогащением.

«Малюк* - человек, который ориентирован на Великобританию. Все его спецоперации с британским почерком. Это атаки БПЛА на стратегические объекты, теракты с должностными лицами. Служба давала ему возможность бороться с контрабандой. Он окучивал бизнесменов и получал от них деньги», - заверил экс-депутат Рады.

Накануне Василий Малюк* сообщил об уходе с поста. С его, слов, он останется в системе СБУ, чтобы «реализовывать ассиметричные спецоперации мирового уровня». Ранее сообщалось, что глава киевского режима пригрозил Малюку* отстранением от должности, если он не уйдет сам. При этом, ряд высокопоставленных военных выступили в поддержку экс-главы СБУ.

*Василий Малюк - внесен в перечень террористов и экстремистов

**Кирилл Буданов - внесен в перечень террористов и экстремистов

#Украина #сша #MI6 #СБУ #отставка #наш эксклюзив #Малюк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 