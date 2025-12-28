Отставка Василия Малюка* (внесен в перечень террористов и экстремистов) с поста главы СБУ - попытка властей Соединенных Штатов создать на территории Украины подконтрольное политическое руководство и разведывательные службы. Таким мнением со «Звездой» поделился руководитель аналитической службы движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.

«Мы сейчас наблюдаем системный процесс, у которого есть планировщик. Это США в лице администрации Трампа. В чем их замысел? Это зачистка и создание управляемого и контролируемого руководства украинской территорией. Многие моменты, связанные с Миндичем и наездами на Зеленского ничем не закончились. Этот фактор давления, когда дело не доводится до конца. Зеленский это принимает», - рассказал Самойлов.

Таким образом, украинское руководство будет полностью переформатировано на высшем уровне под США, уверен он. При этом, интересы Европы учитываться не будут, поскольку Брюссель давно потерял субъектность в вопросах украинского урегулирования, напомнил эксперт.

«Британия будет сопротивляться, но пока США побеждают. Ермак убран, на его место поставлена креатура США. Это Буданов** (внесен в реестр террористов и экстремистов) бывший глава СБУ. Малюк* здесь будет тем лицом, которое зачистят следом. Его будут убирать, потому что он был механизмом и инициатором давления на НАБУ и САП. Он этих следователей арестовывал. Один из них до сих пор в СИЗО. Здесь чисто американская стратегия полного переформатирования украинского разведсообщества под себя», - констатировал собеседник «Звезды».

О том, что Василий Малюк* может уйти с поста главы СБУ стало известно ранее. Якобы на этом настаивает глава киевского режима Владимир Зеленский. Предполагаемый преемник - Евгений Хмара, который сейчас возглавляет центр специальных операций службы.

*Василий Малюк - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Кирилл Буданов - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга