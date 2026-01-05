МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Малюк* объявил об уходе с поста главы СБУ

При этом, по его словам, он останется «в системе СБУ», чтобы «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня».
Владимир Рубанов 05-01-2026 14:59
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency, Global Look Press

Внесенный в России в перечень террористов и экстремистов глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* сообщил, что уходит с должности. При этом, по его словам, он останется «в системе СБУ», чтобы «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский принял решение об увольнении руководителя спецслужбы из-за утраты доверия к Малюку*. В то же время, представители Верховной рады и других властных структур допускали, что парламент не поддержит отставку действующего главы СБУ.

Сообщалось также, что до этого Малюк* отказался писать заявление об отставке на встрече с Зеленским 3 января. Глава киевского режима пригрозил отстранить Малюка от должности, если он не уйдет сам. Ряд военных при этом выступили в поддержку руководителя спецслужбы.

Сутью разногласий между Малюком* и Зеленским украинские СМИ называют позицию главы СБУ во время коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича. Тогда Малюк* якобы отказался наносить удар по антикоррупционным органам по приказу экс-главы офиса Андрея Ермака.

Ранее глава СБУ заявлял, что Киев причастен к совершению как минимум четырех терактов на территории России. В том числе них он упомянул убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина и подрыв Крымского моста. Следующим главой СБУ может стать руководитель центра специальных операций службы Евгений Хмара.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов.

#Украина #Верховная рада #Владимир Зеленский #СБУ #теракты #отставка
