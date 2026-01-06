МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ким Чен Ын посетил стройку музея участников боев за Курскую область

Северокорейский лидер назвал будущий музей «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным монументом».
Ян Брацкий 06-01-2026 11:09
© Фото: KCNA XinHua Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили стройку Мемориального музея боевых подвигов в зарубежных военных операциях. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Музей посвящен северокорейским военнослужащим, принимавшим участие в освобождении Курской области от украинских националистов.

Ким Чен Ын подробно ознакомился с ходом строительства, осмотрел площадку и принял участие в торжественной церемонии высадки деревьев. Северокорейский лидер назвал будущий музей «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным монументом», а также распорядился завершить строительные работы.

Напомним, военные КНДР приняли участие в боях за освобождение Курской области от ВСУ в апреле прошлого года. Они были направлены туда в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. После успешного освобождения региона Ким Чен Ын поздравил военных и призвал увековечить память павших героев.

Ранее президент Владимир Путин отметил действия военнослужащих КНДР, которые помогли освободить Курскую землю от боевиков киевского режима. На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ российский лидер отметил, что корейские бойцы доблестно и отважно боролись с противником, плечом к плечу с российскими военными. Президент сказал, что долг россиян помнить всех павших в конфликте на Украине.

#музей #КНДР #Курская область #Ким Чен Ын #монумент
